205 ملايين أرباح "إكسترا" للإلكترونيات في 2019 .. هنا أسباب الـ 28 %

عقد المرابحة مع مصرف الراجحي ظهر أثره الإيجابي في نتائج الربع الثاني

ارتفعت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، التي تنشط في بيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بالتجزئة، إلى 205.8 مليون ريال بنهاية عام 2019 بنسبة 28%، مقارنة بأرباح 161.2 مليون ريال تمّ تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 16.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتتخطى مبيعات عام 2019م حاجز الخمسة مليارات ريال سعودي؛ وذلك نتيجة زيادة مبيعات المعارض القائمة وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية، وزيادة إيرادات الخدمات كخدمات إكسترا وخدمات التمويل الاستهلاكي.

وأوضحت أن هذا إضافة إلى افتتاح أربعة معارض خلال العام الحالي؛ ما أدّى إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 15.5 % عن الفترة نفسها من العام السابق مما كان له الأثر في ارتفاع صافي الربح بنسبة 27.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما أرجعت سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلى: زيادة مبيعات جميع الأقسام خلال الربع الرابع بشكل عام وخلال مهرجان التخفيضات السنوي بشكل خاص، وكذلك ارتفاع إيرادات خدمات إكسترا وخدمات التمويل الاستهلاكي، مما كان له الأثر في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 11.4% عن الربع المماثل من العام السابق؛ ما أدّى إلى نمو صافي الربح بنسبة قدرها 14.6%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من الانخفاض الناجم عن تعجيل تسجيل إيرادات عمليات البيع بالتقسيط بقيمة 7.6 مليون ريال سعودي، وذلك بناءً على عقد المرابحة المبرم مع مصرف الراجحي لبيع جزءٍ من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط، والذي ظهر أثره الإيجابي في نتائج الربع الثاني بإجمالي مبلغ وقدره 17.2 مليون ريال سعودي، والذي تم الإعلان عنه بشكل منفصل على موقع تداول بتاريخ 27 يونيو 2019م، وارتفاع مصروفات التشغيل مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، إلى: زيادة مبيعات جميع الأقسام خلال الربع الرابع بشكل عام وخلال مهرجان التخفيضات السنوي بشكل خاص، وكذلك ارتفاع إيرادات خدمات إكسترا وخدمات التمويل الاستهلاكي عن الربع السابق؛ ما أدى إلى زيادة مجمل الربح، مما كان له الأثر في زيادة صافي ربح الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.