بيع مخطوطة "النظرية النسبية" لأينشتاين بـ13 مليون دولار في باريس لشخص مجهول

مكونة من 54 صفحة

بِيعت مخطوطة ألبرت أينشتاين حول نظرية النسبية الشهيرة، في مزاد علني يوم أمس في باريس، مقابل 13 مليون دولار لشخص مجهول.

وذكرت دار كريستيز للمزادات على موقعها الرسمي، أن مخطوطة العمل (مسودة) المكونة من 54 صفحة، والتي شارك في كتابتها أينشتاين ومساعده ميشيل بيسو، بين يونيو 1913 وأوائل عام 1914 في زيورخ بسويسرا؛ كانت مرحلة حاسمة في تطوير النظرية العامة للنسبية، وبيعت بمبلغ 13 مليون دولار.

وكان من المتوقع في أن يصل ثمن المخطوطة إلى 3.5 ملايين دولار؛ إلا أن قيمتها ارتفعت إلى ما يقارب 4 أضعاف؛ فيما رفضت دار كريستيز الكشف عن الفائز بالمزاد النهائي.

يشار إلى أن أينشتاين توفي في عام 1955 عن عمر يناهز 76 عامًا، وعُرف كأحد أعظم علماء الفيزياء والعبقرية العلمية.