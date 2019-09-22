أمانة الرياض تنشر الأعلام والإضاءات وتنظم فعاليات مجتمعية احتفاءً باليوم الوطني الـ 89

إضافة إلى لوحات تحمل عبارات تؤكد تلاحم القيادة والشعب وجهزت هدايا للسكان

أتمت أمانة منطقة الرياض تجهيز وتزيين طرقات وشوارع وجسور وميادين مدينة الرياض بالأعلام الوطنيّة والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية واللوحات الاحتفالية، استعدادًا للاحتفاء باليوم الوطني الـ89، الموافق ليوم غدٍ الاثنين الثالث والعشرين من شهر سبتمبر.

ونشرت أمانة الرياض ٥٩٠٠ علم وطني في الطرق الرئيسة والتقاطعات الحيوية والميادين بالمدينة، إلى جانب تركيب ٢٤٧٤ إضاءة خضراء، و١٠٤0 لوحة احتفالية بمختلف الأحجام، تحمل عبارات وطنية تؤكد تلاحم القيادة والشعب، كما جهزت ١٢٠ ألف هدية للسكان.

وتنظم أمانة الرياض فعالية خدمة وطن وهي فعالية مجتمعية تتيح للسكّان والمتطوعين المشاركة في أعمال الزراعة والنظافة تعبيرًا عن الولاء للقيادة والانتماء للوطن، وذلك في الحدائق وحول المساجد، إلى جانب استكمال زراعة حديقة جديدة.

كما تنفذ أمانة الرياض فعالية محبة بحديقة النهضة في اليوم الوطني، حيث ستتزيّن الحديقة بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء، وتشمل العديد من الفعاليات من أهمها الرسم على جدارية بطول 100متر يشارك بها الفنانون والأهالي للتعبير عن فرحتهم بيوم الوطن.





وتشارك العديد من الجهات الحكومية والأهلية وبالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض عبر إضاءة المباني والأبراج باللون الأخضر لتكتمل المظاهر الاحتفالية في الطرقات والأماكن العامة.

وتعمل أمانة منطقة الرياض مع مختلف الجهات الحكوميّة ذات العلاقة على نجاح تنظيم مختلف الفعاليّات والأنشطة الترفيهية المقامة في مدينة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ89.