البنك الإسلامي بالتعاون مع "إحسان" يوزعان أكثر من 7500 ذبيحة بمكة المكرمة

فيما تقوم الجمعية بتوزيع 8500 ذبيحة على فقراء الحرم طوال أشهر السنة

وزع البنك الإسلامي للتنمية - المشغل لمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي- بالتعاون مع جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي بمكة المكرمة أكثر من (7500) ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي على فقراء الحرم خلال أيام التشريق الثلاثة.

كما تقوم الجمعية بتوزيع (8500) ذبيحة موزعة على أشهر السنة.

وقدم رئيس مجلس جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي، سليمان الزايدي، شكره للبنك الإسلامي للتنمية على ثقته بجمعية الإحسان التي تستضيف مقر التوزيع بمكة المكرمة منذ خمس سنوات على التوالي، وقال إن البنك في هذا العام 1440 بذل جهودًا تنظيمية دقيقة لإيصال لحوم الهدي والأضاحي للمستهدفين بها من فقراء الحرم.

وأشاد "الزايدي" بتعاون الجهات الحكومية التي تراقب عملية التوزيع بمقر الجمعية تحت إشراف مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة.