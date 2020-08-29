فلسطين تسجّل 417 إصابة جديدة بكورونا

340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.7%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.