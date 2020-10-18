تركي بن طلال يشارك طلاب محايل تعليمهم عبر منصة "مدرستي"

أكد أن صحة الإنسان من أولى اهتمامات القيادة

أشاد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من اهتمام بالغ بأبناء وبنات الوطن من الطلاب والطالبات.

وأكد حرص القيادة على صحة الطلبة التي استوجبت التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن صحة الإنسان من أولى اهتماماتها.

جاء ذلك خلال مشاركته طلاب وطالبات تعليم محافظة محايل عسير تعليمهم عبر منصة "مدرستي" الافتراضية؛ حيث اطلع أمير عسير على آلية شرح المعلمين والمعلمات وطرق مشاركة الطلاب وعرض المواد الدراسية في المنصة.

واستمع إلى مشاركات الطلاب والطالبات ومدى تحصيلهم العلمي، وتأكد من جودة الخدمة المقدمة من مزودي خدمات الاتصال من خلال أعضاء المنظومة التعليمية.

وقدم الأمير تركي بن طلال في ختام مشاركته، الشكر لكل منسوبي التعليم على جهودهم المقدمة، متمنيًا التوفيق لمنظومة التعليم في هذه التجربة الجديدة والفريدة من نوعها.