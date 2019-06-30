"الحصيني" يبشر: انخفاض في درجات الحرارة اعتباراً من الغد ولمدة 5 أيام

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني أن انخفاضاً في درجات الحرارة تشهده مناطق المملكة يوم غد تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات.
وقال عبر حسابه في "تويتر": من غد الاثنين متوقع -إن شاء الله- أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويتراوح الانخفاض من 3 إلى 4 درجات عما هي عليه الأيام الماضية.
وأضاف: يستمر لمدة 5 أيام بحيث يخف الحر قليلاً مع نشاط للرياح على القطاعين الشرقي والغربي من المملكة، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة معظم أيام الأسبوع.
قال: يخف الحر قليلاً مع نشاط للرياح على القطاعين الشرقي والغربي
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني أن انخفاضاً في درجات الحرارة تشهده مناطق المملكة يوم غد تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات.
وقال عبر حسابه في "تويتر": من غد الاثنين متوقع -إن شاء الله- أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويتراوح الانخفاض من 3 إلى 4 درجات عما هي عليه الأيام الماضية.
وأضاف: يستمر لمدة 5 أيام بحيث يخف الحر قليلاً مع نشاط للرياح على القطاعين الشرقي والغربي من المملكة، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة معظم أيام الأسبوع.