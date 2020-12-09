أخضر الناشئين يكسب ودية تونس بثنائية .. في ختام معسكر الطائف

تغلب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم على ضيفه منتخب تونس بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الطائف ضمن تحضيراته لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 التي ستُقام في البحرين.

وافتتح قائد "الأخضر" محمد سليمان التسجيل في الدقيقة العاشرة، وأحرز لاعب خط الوسط عبد الله الزيد الهدف الثاني في الدقيقة 75 من مجريات المباراة.

وكان "الأخضر" تغلب في المباراة الودية الأولى التي جمعته بضيفه منتخب تونس ضمن المعسكر بنتيجة أربعة دون مقابل .

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.