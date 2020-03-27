شاهد.. ذئب يقتحم مزرعة مواطن بالجوف ويقتل ويصيب 16 رأس غنم

وثّق ما جرى بفيديو ودعا أصحاب المزارع المحيطة لإحكام غلق الحظائر

اقتحم ذئب مزرعة مواطن في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، وأصاب وقتل 16 رأسًا من الأغنام.

وقال المواطن عبدالكريم المريعي لـ"سبق": إن ذئبًا اقتحم مزرعته في حي "قراطين" بدومة الجندل، وقتل أغنامه وأصاب أخرى؛ حيث استخدم إحدى الفتحات في الشبك للتسلل إلى الأغنام، داعيًا أصحاب المزارع المحيطة به إلى إحكام غلق حظائر أغنامهم خشية اعتداء الذئب.