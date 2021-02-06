"البقمي" إلى رتبة مقدّم بمدينة تدريب مكة

أكد أنها ستكون عونًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء

قلّد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، العقيد ركن/ أحمد عبدالله الميمان، المقدم/ فهد محماس البقمي رتبته الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم.

وبهذه المناسبة عبّر البقمي عن سعادته بالرتبة الجديدة مؤكدًا أنها ستكون عونًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

1

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442 12:02 AM

أكد أنها ستكون عونًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء

"البقمي" إلى رتبة مقدّم بمدينة تدريب مكة

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

0 739

قلّد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، العقيد ركن/ أحمد عبدالله الميمان، المقدم/ فهد محماس البقمي رتبته الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم.

وبهذه المناسبة عبّر البقمي عن سعادته بالرتبة الجديدة مؤكدًا أنها ستكون عونًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021