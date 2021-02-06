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أكد أنها ستكون عونًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء

"البقمي" إلى رتبة مقدّم بمدينة تدريب مكة

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قلّد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، العقيد ركن/ أحمد عبدالله الميمان، المقدم/ فهد محماس البقمي رتبته الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم.



وبهذه المناسبة عبّر البقمي عن سعادته بالرتبة الجديدة مؤكدًا أنها ستكون عونًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.