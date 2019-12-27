حراك ورقابة وإعادة تأهيل.. 580 منشأة تفتح ذراعيها للسياح في جازان

مقومات طبيعية وأجواء معتدلة وعوامل جذب تُزامن مهرجان المنطقة الشتوي

تشهد منطقة جازان، حراكًا سياحيًّا متناميًا؛ وبخاصة خلال هذه الفترة من العام؛ حيث اعتدال أجوائها، وامتلاك المنطقة لعوامل الجذب والمقومات السياحية من مواقع سياحية ومطلات جبلية وأودية وجزر حالمة؛ في وقت واكَبَ ذلك نموًّا في المنشآت السكنية التي وصل عددها إلى نحو 580 منشأة ما بين فنادق ومنتجعات ووحدات سكنية، بالإضافة إلى 45 وكالة سياحة وسفر، إلى جانب 24 مرشدًا سياحيًّا، ومنظمي رحلات.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان عبده بن مناجي قطر، أن الهيئة تعمل مع مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وأمانة منطقة جازان، على تطوير وتنمية الحركة السياحية بمنطقة جازان، وإعادة تأهيل الكثير من المواقع التي يقصدها الأهالي وزوار المنطقة.

وأضاف: الهيئة شكّلت العديد من اللجان للوقوف على جاهزية الفنادق والشقق المفروشة والوحدات السكنية المختلفة؛ لمتابعتها وتجهيزها لاستقبال السياح؛ تزامنًا مع انطلاقة مهرجان جازان الشتوي "جازان الفل مشتى الكل"؛ حيث تكثف اللجان الرقابة اليومية لضمان التزام وحدات الإسكان السياحي بضوابط السلامة والأمن ومستوى الخدمات المقدمة.