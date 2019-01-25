وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك

على هامش منتدى دافوس الاقتصادي

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مدينة دافوس السويسرية اليوم، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440 01:55 AM

على هامش منتدى دافوس الاقتصادي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مدينة دافوس السويسرية اليوم، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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