"تعليم صبيا " يختتم برامجه التدريبية لمسؤولي ومسؤولات التحول الرقمي

"الحازمي": تمهيداً لانضمام مدارس المحافظة لمبادرة مشروع بوابة المستقبل

اختتمت إدارة التعليم بصبيا اليوم الخميس برامجها التدربيبة لمسؤولي ومسؤولات التحول الرقمي، والتى استمرت لمدة خمسة أيام بواقع ٢٥ ساعة تدريببة، وذلك تمهيداً لانضمام مدارس تعليم صبيا لمبادرة التحول لمشروع بوابة المستقبل .

وكان مدير التعليم ضيف الله بن علي الحازمي ومساعدته حنان بنت علي الحازمي؛ قد افتتحا يوم الأحد الماضى برامج تدريبية لمسؤولي ومسؤولات التحول الرقمي بمدارس بوابة المستقبل التي تشرف عليها شركة تطوير تقنيات التعليم .

وأكد "الحازمى" أن البرامج التدريبية لمسؤولي ومسؤولات التحول الرقمي تستهدف تهيئة مدارس تعليم صبيا (بنين وبنات) لمبادرة التحول الرقمي ومشروع بوابة المستقبل، فيما قام مدير التفعيل بشركة (كلاسيرا) المسؤول عن تفعيل بوابة المستقبل المهندس هاني الفيومي بزيارة تعليم صبيا، ووقف على تدريب مسؤولي التحول الرقمي بمدارس البوابة، برفقة مدير مشروع بوابة المستقبل في الإدارة الأستاذ محمد بن علي إدريس الذي أوضح أنه تم اختيار عدد 25 مدرسة من مدارس البنين، والذي أشرف على تدريبهم المهندس ياسر الرازحي، ومثلها للبنات بإشراف المهندسة سارة آل عزيز للانضمام لهذا المشروع الذي يهدف إلى تقديم المنصات والحلول الإلكترونية للعملية التعليمية، وإثراء المحتوى التفاعلي الذي يستفيد منه أكثر من ١١ ألف طالب وطالبة .

وأضاف "إدريس" إلى أن المستهدف في المرحلة المقبلة من برامج بوابة المستقبل هم قادة وقائدات المدارس، ورواد ورائدات النشاط، ومعلمو ومعلمات المدارس المستهدفة. بالإضافة إلى قيادات الإدارة، ومدراء مكاتب التعليم، والمشرفون عمومًا.

وقد أكد مدير التعليم ومساعدته في هذا الشأن على أهمية مبادرة التحول الرقمي ومشروع بوابة المستقبل في تشجيع التعلم الذاتي للطلاب والطالبات، ودور البرامج التدريبية في تهيئة مسؤولي ومسؤولات التحول الرقمي في المدارس على التعامل مع المنصات الإلكترونية، والتطلع لاستفادة جميع من له صلة بالعملية التعليمية من هذا المشروع سواء كان الطالب أوم المعلم أو ولي الأمر، فضلاً عن بقية الكوادر البشرية التي تعمل ضمن منظومة التعليم.

الجدير بالذكر أن مبادرة التحول الرقمي ومشروع بوابة المستقبل هي إحدى مبادرات وزارة التعليم للتحول الوطني 2020 الخاصة بالتحول نحو التعليم الرقمي؛ لتحقيق رؤية 2030 التي بدأت على ثلاث مراحل باختيار 150 مدرسة عام 2017- 2018 ثم تطبيق المشروع على 1500 مدرسة في 2018- 2019 ليكتمل تطبيق المشروع مع بداية 2019- 2020 على بقية مدارس وزارة التعليم.