"الصحة": تسجيل 1048 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 964 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 1 مايو 2021، تسجيل 1048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 418411 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 964 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 401,544 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6968 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9899 والحالات الحرجة 1333 حالة.