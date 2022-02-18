تكليف ''الشبلي'' للعمل بالمركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم

صَدر قرارٌ بتكليف د. أحمد بن حسين شبلي؛ بالعمل بالمركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم في ديوان وزارة الصحة بالرياض.

ويُعد ''الشبلي"؛ من الكفاءات القيادية المتميزة بمنطقة جازان، حيث عمل مشرفاً على إدارة الجودة ومراقبة المخرجات، ومديراً لإدارة تخطيط الموارد الصحية، ومديراً للمركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بـ "صحة جازان".

وتتقدم صحيفة "سبق"، بالتهنئة لـ''الشبلي''؛ وتتمنى له التوفيق والسداد.