"المواصفات": 48 مصنعاً معتمداً لتصنيع وتركيب حواجز الشاحنات والمقطورات

قالت: إلزامية بهدف توفير الحماية الفعالة من إمكانية دخول المركبات الصغيرة تحتها

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن اعتمادها 48 مصنعاً وورشةً داخل وخارج المملكة، لتصنيع وتركيب الحواجز الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات طبقاً للائحة الفنية التي أصدرتها بهذا الشأن.


وأكدت المواصفات السعودية أن تركيب الحواجز يُعد إلزامياً، ويجب على جميع الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل الثقيل تركيبها طبقاً لمتطلبات اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات التي أصدرتها الهيئة؛ بهدف توفير الحماية الفعالة من إمكانية دخول المركبات الصغيرة تحتها في حالة الاصطدام بها.


ودعت الهيئة الراغبين في معرفة المصانع والورش المعتمدة زيارة موقعها الإلكتروني: www.saso.gov.sa.

2

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 03:38 PM

قالت: إلزامية بهدف توفير الحماية الفعالة من إمكانية دخول المركبات الصغيرة تحتها

"المواصفات": 48 مصنعاً معتمداً لتصنيع وتركيب حواجز الشاحنات والمقطورات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 655

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن اعتمادها 48 مصنعاً وورشةً داخل وخارج المملكة، لتصنيع وتركيب الحواجز الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات طبقاً للائحة الفنية التي أصدرتها بهذا الشأن.


وأكدت المواصفات السعودية أن تركيب الحواجز يُعد إلزامياً، ويجب على جميع الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل الثقيل تركيبها طبقاً لمتطلبات اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات التي أصدرتها الهيئة؛ بهدف توفير الحماية الفعالة من إمكانية دخول المركبات الصغيرة تحتها في حالة الاصطدام بها.


ودعت الهيئة الراغبين في معرفة المصانع والورش المعتمدة زيارة موقعها الإلكتروني: www.saso.gov.sa.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020