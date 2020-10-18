"المواصفات": 48 مصنعاً معتمداً لتصنيع وتركيب حواجز الشاحنات والمقطورات

قالت: إلزامية بهدف توفير الحماية الفعالة من إمكانية دخول المركبات الصغيرة تحتها

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن اعتمادها 48 مصنعاً وورشةً داخل وخارج المملكة، لتصنيع وتركيب الحواجز الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات طبقاً للائحة الفنية التي أصدرتها بهذا الشأن.



وأكدت المواصفات السعودية أن تركيب الحواجز يُعد إلزامياً، ويجب على جميع الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل الثقيل تركيبها طبقاً لمتطلبات اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات التي أصدرتها الهيئة؛ بهدف توفير الحماية الفعالة من إمكانية دخول المركبات الصغيرة تحتها في حالة الاصطدام بها.



ودعت الهيئة الراغبين في معرفة المصانع والورش المعتمدة زيارة موقعها الإلكتروني: www.saso.gov.sa.

