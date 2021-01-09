"الصحة": تسجيل  110 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  174 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 9 يناير 2021، تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363692 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355382 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6286 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ (2024 ) والحالات الحرجة (308 ) حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442 03:34 PM

"الصحة": تسجيل  110 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  174 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 9 يناير 2021، تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363692 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355382 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6286 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ (2024 ) والحالات الحرجة (308 ) حالة.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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