"الصحة": تسجيل 110 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 174 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 9 يناير 2021، تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363692 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355382 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6286 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ (2024 ) والحالات الحرجة (308 ) حالة.