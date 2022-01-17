"هالأسبوع تدحملوا زين".. موجة باردة من الغرائب يتوقعها "الزعاق": لسان ثلج!

قال: أمارتها تبدأ الليلة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وتشتد حتى الجمعة

حذّر خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، من موجة باردة على المناطق الشمالية، والشمالية الشرقية، أيام الثلاثاء والخميس والجمعة، وقال: "هالأسبوع تدحملوا زين"؛ في إشارة إلى شدة برودة الموجة على المناطق الشمالية تحديدًا، والشمالية الشرقية.

وتفصيلًا، قال "الزعاق"، عبر حسابه في "تويتر": "هالأسبوع تدحملوا زين.. موجة باردة أمارتها تبدأ من الليلة على المناطق الشمالية، والشمالية الشرقية، وتشتد يوم الثلاثاء والخميس والجمعة"؛ مشيرًا إلى أن هذه الموجة تعتبر من الغرائب فمصدرها أوروبي.

وتابع: من المتوقع أن يمتد لسان ثلجها لينال مرتفعات :‎(تبوك، المعظم، الديسة) مساء الاثنين؛ مؤكدًا أن الفرصة مواتية لتشكّل موجة ثلجية من مساء اليوم الاثنين على مرتفعات ‎تبوك وجنوبها نواحي الحرة، وجهة العنبة، وعين الأخضر، والبيضاء، ورحيب، والبديعة، وجبل شيبان، وجبل وتر، والمعظم.

وأوضح "الزعاق" أنه إذا تَحققت هذه الموجة الباردة؛ فإن حدوثها يعتبر من الغرائب لامتداد لسانها، ونيلها من الأراضي المنبسطة.