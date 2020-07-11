ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي .. شيفيلد يضرب تشيلسي بثلاثية

كسب شيفيلد يونايتد ضيفه تشيلسي بثلاثية نظيفة، السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف المباراة دافيد ماكجولدريك "ثنائية" وأوليفر ماكبيرن في الدقائق 18 و33 و77.

بهذه النتيجة رفع شيفيلد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، ليعزز حظوظه في التأهل لبطولة يوروبا ليج، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 60 نقطة ليصبح مهددًا بفقدان المركز الثالث في ظل ملاحقة ليستر سيتي الرابع 59 نقطة ومانشستر يونايتد الخامس 58 نقطة.