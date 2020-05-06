"سبق" تكشف تفاصيل جريمة القتل التي شهدتها الجموم اليوم

مطاردة واتصال.. والقاتل يعترف بفعلته بعد القبض عليه

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل حادثة القتل التي شهدتها محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم، وراح ضحيتها مواطن في العقد الثالث من عمره.

وقالت المصادر: قام شخصان يستقلان مركبة بمطاردة شخصاً آخر وتمكنا منه في قرية أبو شعيب بعد مطاردة من المحافظة.

وكانت العمليات الأمنية الموحدة قد تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بتوقف سيارة في القرية في وضع مريب.

وعند مباشرة الموقع اتضح وُجود شخص متوفى داخلها في الثلاثينات من عمره، وعليه أثر طلقة نارية جهة عينه اخترقت وجهه، قبل نقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

وفتحت شرطة محافظة الجموم ملف تحقيق بالحادثة من حينها، في حين ورد للعمليات الأمنية بعد ساعة من مباشرة الحادثة؛ اتصال هاتفي من شخص يدعي أنه كان مرافق للقاتل ليبلغ عن القاتل الذي اعترف بفعلته بعد إلقاء القبض عليه، وتبين أنه في الأربعينات من عمره.

وأشارت المصادر إلى أن الأسباب الأولية للجريمة خلاف بين الجانبين، فيما تواصل الشرطة استكمال إجراءات التحقيق وإحالة ملف الحادثة إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.