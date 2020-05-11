بعد الإعلان عن خطط رفع الإغلاق العام.. ارتفاع كبير للأسهم الأوروبية

مكاسب قوية بالأسواق البريطانية وأسهم إيطاليا والمؤشرات الألمانية تتجه للصعود

سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين ارتفاعًا، وحققت الأسواق البريطانية مكاسب قوية، بعد أن أعلنت الحكومةُ الخطوطَ العريضة لخطط تخفيف تدريجي للإغلاق العام المفروض؛ في حين قفز سهم وايركارد الألمانية بعد تغييرات في مجلس إدارتها.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8% بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الأحد: إن الإغلاق الشامل لن يُلغَى؛ لكنه شجّع بعض الناس على العودة إلى العمل.

وتتجه فرنسا أيضًا بحسب "رويترز" إلى تخفيف حَذِرٍ للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. لكن ألمانيا شهدت طفرة في الإصابات بعد أيام من تخفيف المسؤولين إجراءات الإغلاق.

غير أن المؤشر الألماني ارتفع مع صعود سهم شركة المدفوعات وايركارد 10.8% عقب إعلانها تغييرات في مجلس الإدارة، وسط مزاعم عن مخالفات محاسبية تنفيها الشركة.

وارتفعت الأسهم الإيطالية 1.2% بعد أن أحجمت موديز، الجمعة، عن خفض تصنيف إيطاليا الائتماني.