رغم أوميكرون.. كاتب سعودي يتوقع تخفيف قيود السفر

يتوقع الكاتب الصحفي خالد السليمان أن يتم تخفيف قيود السفر على المواطنين العائدين في قادم الأيام، خاصة التراجع عن شرط فحص الـ في رحلات العودة، مؤكدًا أن المرونة المسؤولة هي سر نجاح السعودية في السيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد.

كنت من أول المنادين بفحص العائدين

وفي مقاله "تخفيف قيود السفر!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "كنت من أول المنادين بإخضاع المواطنين العائدين من الخارج لفحص كورونا قبل قدومهم، كان ذلك عندما انفجرت فقاعة أوميكرون في دول يتردد عليها السعوديون بكثرة مثل بريطانيا ومصر والإمارات، لكن القرار تأخر عدة أسابيع، وعندما صدر كانت الفائدة منه قد تراجعت لعدة أسباب، منها أن عشرات الآلاف من المواطنين المسافرين سبق وعادوا، وبالتالي لم يعد له حاجة فعلية، خاصة أن الاتجاه السائد في العديد من الدول هو تخفيف قيود السفر لا تشديدها!".

تخفيف قيود السفر

ويتوقع "السليمان" تخفيف قيود السفر، ويقول: "برأيي أن التراجع عن شرط فحص الـ PCR في رحلات العودة هو مسألة وقت، خاصة مع تراجع أعداد المصابين ونجاح جهود السلطات الصحية في السيطرة على منحنى الإصابات وقدرتها المذهلة على التعامل مع الحالات!

وربما ينظر أصحاب القرار في أن يقتصر شرط الفحص قبل العودة على الدول الموبوءة، بينما يتم إعفاء المواطنين العائدين من دول الخليج العربية والدول التي نجحت سلطاتها الصحية في السيطرة على انتشار العدوى أو تطبق إجراءات فاعلة وصارمة في الالتزام باحترازات التباعد والوقاية!".

المرونة المسؤولة

وينهي "السليمان" مشيدا بـ"المرونة المسؤولة"، ويقول: "لقد أظهرت الجهات المسؤولة فاعلية كبيرة ومرونة عظيمة في التعاطي مع مسار الجائحة وتعاملت مع كل منعطف بما يتناسب ومسؤولياته، وهو ما جعل المملكة من أكثر الدول في العالم نجاحًا في التعامل مع الجائحة ومواجهة تداعياتها وآثارها الوبائية والصحية والاقتصادية، ومثل هذه المرونة المسؤولة تدفعني لكتابة هذا المقال!"