"الشورى" يوافق على تعديل نظام الحماية من الإيذاء

خلال الجلسة العادية الـ "17" برئاسة "آل الشيخ"

وافق مجلس الشورى على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ "17" للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.