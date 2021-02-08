"الشورى" يوافق على تعديل نظام الحماية من الإيذاء

خلال الجلسة العادية الـ "17" برئاسة "آل الشيخ"

وافق مجلس الشورى على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ "17" للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.

مجلس الشورى

2

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442 12:09 PM

خلال الجلسة العادية الـ "17" برئاسة "آل الشيخ"

"الشورى" يوافق على تعديل نظام الحماية من الإيذاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 1,281

وافق مجلس الشورى على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ "17" للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مجلس الشورى

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021