فئة "3 ريالات"... "البريد" يصدر طابعًا لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

احتفالًا بهذه المناسبة الثقافية

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" طابعًا بريديًا تذكاريًا من فئة "ثلاثة ريالات" بالتزامن مع انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال الفترة من السادس إلى الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري، احتفالًا بهذه المناسبة الثقافية.



ويعكس الطابع قيمة المهرجان في خارطة السينما العالمية بوصفه مبادرة غير ربحية أطلقتها وزارة الثقافة بغرض دعم قطاع الأفلام في المملكة وإثراء المحتوى السينمائي المحلي إلى جانب استهداف المهرجان لجميع الأعمال السينمائية العربية والدولية، وهو مهرجان سنوي مقره الدائم منطقة جدة التاريخية إحدى أهم المواقع التراثية المسجلة في قائمة التراث العالمي.



يذكر أن مؤسسة البريد السعودي "سبل" تصدر الطوابع البريدية دوريًا وفصليًا في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.