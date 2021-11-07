الداخلية العراقية: محاولة اغتيال الكاظمي جرت بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة

قالت في بيان: القوات الأمنية تمكنت من إسقاط اثنتين من هذه الطائرات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ اليوم، جرت بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن القوات الأمنية تمكنت من إسقاط اثنتين من هذه الطائرات.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ عن تعرُّض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ إلى محاولة اغتيال فاشلة.