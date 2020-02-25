تعرف على السيرة الذاتية لـ"الفيصل" وزير الرياضة

بعد تحويل الهيئة لوزارة وتعيينه وزيراً للرياضة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قراراً بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة"، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيراً للرياضة.

السيرة الذاتية للفيصل:

ولد عبدالعزيز الفيصل في الرياض بتاريخ 4 يونيو 1983.

مؤهلاته العلمية:

درس العلوم السياسية في جامعة الملك سعود بالرياض.

تابع دراسة العلوم السياسية بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة SOAS في لندن.

بكالوريس في مجال التسويق من جامعة UBT.

مناصبه:

السابقة:

رئيس مجلس إدارة شركة السعودية للراتنجات الصناعية.

رئيس مجلس إدارة شركة استبرق.

رئيس مجلس إدارة شركة التسابق السعودية.

رئيس مجلس إدارة شركة دليل الإعمار.

رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للرياضة.

رئيس مجلس إدارة ميفاس.

الحالية:

وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية.

رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم.

عضو تنفيذي في لجنة التسويق باللجنة الأولمبية الدولية.

عضو المكتب التنفيذي باللجنة الأولمبية الآسيوية.

رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

رئيس مجلس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

رئيس الاتحاد الدولي للهجن.