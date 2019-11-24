بالفيديو.. منسوبو "الحرس الوطني" يتفاعلون مع فوز "الهلال" بطلاً لدوري أبطال آسيا

شاهدوا المباراة بمقر وزارتهم بعد تهيئة المكان المناسب

شاهد منسوبو وزارة الحرس الوطني، بمقر الوزارة، اليوم، المباراة التي جمعت فريقي الهلال وأوراوا، بعد أن تمت تهيئة المكان المناسب لهم، وذلك في بادرة هي الأولى من نوعها، ونالت إعجاب المنسوبين.



وتفاعل منسوبو وزارة الحرس الوطني مع فوز ممثل الوطن نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.