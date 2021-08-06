مختبر "صحة حائل" يُجري خلال شهر يوليو الماضي 37638 فحص كورونا

كما أجرى 3887 فحص فيروسات و2702 فحص زواج و2705 فحص هرمونات

أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل خلال شهر يوليو من هذا العام، 37638 فحص كورونا، كما أجرى 3887 فحص فيروسات، و 2702 فحص زواج، و 2705 فحص هرمونات، و 2218 فحصًا مصليًا، ونفذ عدد لقاءين علميين.



يُذكر أن المختبر الإقليمي بصحة حائل، حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة.