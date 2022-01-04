"بتسيلم": عام 2021 أكثر الأعوام التي فتكت فيها إسرائيل بالفلسطينيين منذ 2014

الاحتلال قتل 319 في الضفة وغزة بينهم 71 قاصراً

أفاد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، اليوم (الثلاثاء)، بأن عام 2021 كان العام الأكثر فتكاً منذ 2014 في الأراضي المحتلة، حيث قتل الاحتلال الإسرائيلي 319 فلسطينياً بينهم 71 قاصراً.

وبين المركز أن الاحتلال الإسرائيلي قتل في غزة 232 شخصاً خلال الحرب، التي اندلعت بينه وبين الفصائل الفلسطينية في القطاع، ودامت أحد عشر يوماً، إضافة إلى أربعة آخرين، وبين قتلى الحرب هناك 54 قاصراً و38 امرأة، وفقاً لـ"يورونيوز".

وأضاف أن الاحتلال قتل 77 فلسطينياً في الضفة الغربية، إضافة إلى 6 آخرين قتلوا عد يد مستوطنين، ومن بين القتلى الذين سقطوا في الضفة 17 قاصراً .

ولفت المركز إلى أن يوم الرابع عشر من مايو كان الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ 2002 حيث قتل 13 فلسطينياً، اثنان بينهم توفيا لاحقاً متأثرين بإصابتهما.