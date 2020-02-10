"أبا الخيل" أفضل رئيس تنفيذي لشركة وساطة مالية بالمملكة في 2019

جائزة منحتها مجلة "إنترناشيونال فاينانس" لدوره في دفع عجلة نمو القطاع

فاز الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال، المهندس زياد أبا الخيل بجائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين عن قطاع شركات الوساطة المالية، بالاستناد إلى من حققوا نتائج متميزة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط والمساهمة في دفع عجلة نمو وتوسع قطاع الوساطة المالية في المنطقة.



جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط في 2019، حيث أعلنت مجلة "إنترناشيونال فاينانس" فوز وتصنيف المهندس أبا كأفضل رئيس تنفيذي لشركة وساطة مالية في المملكة لعام 2019م", حيث يعد هذا الاختيار للمرة الثانية حيث سبق واختارته الأمانة العامة للجائزة كأفضل رئيس تنفيذي عام 2016م.



كما منحت مجلة "إنترناشيونال فاينانس" "الجزيرة كابيتال" جائزة "شركة الوساطة المالية الإسلامية الأكثر ابتكارًا في المملكة لعام 2019 م"، لتضاف إلى قائمة الجوائز المحلية والعالمية التي حصدتها الشركة.



وفي تعليقه على الجائزة، قال أبا الخيل: فخورون جدًا بهذه الجوائز والتي تعكس تقدير المؤسسات العالمية للاستراتيجية الفعالة التي تنتهجها "الجزيرة كابيتال"، وتعد بمثابة اعتراف واضح بالخطوات النوعية والبرامج والمبادرات المبتكرة وأفضل الممارسات التي قمنا بتطبيقها في سياق النمو المالي القائم في المملكة توافقاً مع رؤية المملكة 2030.



وأكد أبا الخيل أن هذا التقدير الدولي المستمر الذي تحظى به "الجزيرة كابيتال" هو أكبر دليل على استمرار التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتطبيقنا لأحدث التقنيات الفنية في قطاع الوساطة المالية، من أجل فتح آفاق تداول جديدة لعملائنا للوصول لأسواق الأوراق المالية الإقليمية والعالمية، وثمرة للاستراتيجية التي تتبناها الشركة في تقديم وإدارة منظومة متكاملة من الخدمات المالية، والحلول الاستثمارية الإسلامية ذات القيمة الفريدة والجودة العالية.



ونوه أبا الخيل بجهود أمانة الجائزة الكبيرة في المضي قدماً في دفع عجلة النمو والتوسع في قطاع الوساطة المالية في منطقة الشرق الأوسط، متمنيًا أن تكون هذه الجائزة محفزة في "الجزيرة كابيتال" لمواصلة جهودها نحو تحقيق أعلى مستويات التميز في خدمة العملاء.