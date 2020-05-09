آخر 24 ساعة في كوريا الجنوبية.. 18 إصابة بكورونا

بينها 12 في العاصمة.. والإجمالي ارتفع إلى 10840

سجلت كوريا الجنوبية 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الساعات الـ24 الماضية، من بينها 12 إصابة في العاصمة سول.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت: إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 10840 إصابة فضلًا عن 256 حالة وفاة.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي كيون، في اجتماع بشأن الفيروس، اليوم السبت: إن الحكومة ستسخر "كل الموارد المتاحة" للعثور على حاملي الفيروس وعزلهم.

وقد دفع تسجيل أعداد قليلة من الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية، السلطات إلى تخفيف توجيهات التباعد الاجتماعي وجدولة إعادة فتح تدريجية للمدارس اعتبارًا من الأسبوع المقبل.