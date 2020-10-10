كورونا في 3 دول.. الأردن تسجل 1235 إصابة جديدة و49 بالسنغال

إجمالي الإصابات بالفيروس في مالي بلغ 3202 حالة

سجّلت الأردن 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23998 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و1227 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 139 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6050 حالة، كما سُجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 181 حالة.

مالي

وسجلت مالي 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المالية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 3202 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 139 حالة.

السنغال

وقد سجّلت السنغال 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 15213 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 313 حالة.