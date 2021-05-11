الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد العنف في القدس الشرقية

أدانت كل أشكال التحريض والاستفزازات

أعربت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، عن قلقها الكبير حيال تصاعد أعمال العنف الدائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في جنيف: "ندين كافة أشكال العنف، وكافة أشكال التحريض على العنف والاستفزازات"، وفقاً لـ"فرانس 24".