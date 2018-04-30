محاولة هروب فاشلة لمقيم.. نفذ سرقته بعسير وسقط بقبضة الأمن بمكة

تخفى داخل باص نقل جماعي.. ويقظة رجال القوة الخاصة كشفت حيلته

لم تفلح محاولة مقيم من جنسية مصرية في الهرب من قبضة رجال الأمن بعد أن نفذ إحدى السرقات الكبيرة في حدود شرطة منطقة عسير ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة ليقع في قبضة القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

وتفصيلا تلقت الجهات الأمنية بلاغا من شرطة منطقة عسير عن هروب مقيم من جنسية مصرية إلى خارج الحدود الإدارية للمنطقة بعد تنفيذه لسرقة والهرب .

تعاملت القوة الخاصة لمنطقة مكة المكرمة مع البلاغ وجرى على الفور تمرير البلاغ لجميع النقاط الأمنية ومراكز الضبط الأمني بمواصفات الشخص المطلوب ، وتولت تمريره على الفور على الدوريات ومراكز الضبط الأمني.

زادت شدة التدقيق وإجراءات التفتيش على المركبات وبالذات القادمة من الجنوب والتي يحتمل تواجد الجاني فيها أو التخفي بداخلها.

وقد أثمرت الجهود والحس الأمني لدى رجال مركز الضبط الأمني وبعد ساعتين فقط من استيقاف باص من نوع مرسيديس تابع للشركة السعودية للنقل الجماعي.

تولى رجال القوة التأكد من أوضاع الركاب والبحث عن الجاني والذي حاول التخفي داخل الحافلة وإخفاء وجهه عن رجال الأمن فتم القبض على الشخص المطلوب داخل الباص واقتياده خارجه، وجرى التنسيق الأمني بين الجهات ذات العلاقة وتسليم المطلوب لأقرب مركز شرطة وسلم بمحضر لمركز شرطة الليث.