تعيين مدير جديد للأمن الخارجي بالمخابرات الجزائرية

"شنقريحة" دعا أفراد الجهاز للالتفاف حوله

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم (الخميس)، تنصيب اللواء محمد بوزيت مديراً عاماً للوثائق والأمن الخارجي، خلفاً للعقيد كمال الدين رميلي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن "رئيس أركان الجيش بالإنابة اللواء السعيد شنقريحة، أشرف على تنصيب اللواء محمد بوزيت في منصب المدير العام الجديد للأمن الخارجي والوثائق، باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع الوطني".

ودعا "شنقريحة" العاملين في هذه الإدارة إلى الالتفاف حول قائدهم الجديد ودعمه ومساندته من خلال التزامهم، على جميع المستويات وفي حدود صلاحياتهم، بالقيام بالمهام المنوطة بهم بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية، بما يكفل حماية المصالح العليا للجزائر.