"آل الشيخ": الذكرى الخامسة لرؤية 2030 تجسد العمل الدؤوب لرقي الوطن

هنأ القيادة الرشيدة وما تحقق من منجزات

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التهنئة المقرونة بالثناء لقيادة المملكة بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠، سائلاً الله أن يحقق للمملكة قيادة وشعباً كل ما تتطلع إليه من رقي وتقدم وازدهار في ظل هذه الرؤية المباركة.



وقال الوزير آل الشيخ بهذه المناسبة، إن هذه الرؤية الرشيدة والسديدة جاءت بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ــ يحفظه الله ــ أصبحت شجرةً وارفة الظِلال، بعد أن رسم خارطة الطريق لها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، منوهاً إلى أن ما يعيشه السعوديون اليوم من رغد ورخاء واستقرار بالعيش، هو الثمرة الطيبة لهذه المبادرة المسددة.



وأشار إلى أن المملكة تقدمت مراحل كثيرة، وخطت خطوات جبارة نحو اعتلاء المكانة العالمية التي تستحقها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسابقت عقارب الساعة لتكون في مصاف الدول المتقدمة لينعم أبناء المملكة بالحياة الكريمة.



وبين آل الشيخ أن مرور خمس سنوات لإطلاق رؤية المملكة 2030 جسد مسيرة وطنية وعملًا دؤوبًا قاد مسيرته سمو ولي العهد الأمين الذي عمل بتفانٍ للتطوير في كافة نواحي الحياة بخطط استراتيجية وتنمية شاملة، ساهمت في رسم خارطة الطريق لمملكة جديدة تواكب التقدم كي ينعم أبناؤها وكل من يعيش على ثراها بالحياة الرغيدة والأمن والاستقرار.



وفيما يتصل بالشأن الإسلامي فقدمت المملكة وفق مستهدفات الرؤية مبادرات في برامج التحول الوطني عززت من خدمة بيوت الله، وكتابه الكريم، وساهمت في الرقي بالخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، مبيناً أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة جسدت الدعم السخي والسامي لقاصدي الحرمين الشريفين.