الباحة.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الثامنة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة وتشمل عدة محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.