الباحة.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الثامنة مساءً

الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 08:56 AM

الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة وتشمل عدة محافظات

الباحة.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الثامنة مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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