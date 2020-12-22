الإمارات: 3 وفيات و1.226 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 171.451

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1.226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 195.878 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 642 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 171.451 حالة.