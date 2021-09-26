"أبوساق" في ذمة الله‎

توفي شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام، الشيخ علي بن جابر أبوساق، بعد معاناة مع المرض.

وتقدم كل قبائل يام وأهالي نجران بخالص العزاء والمواساة لابنه الشيخ محمد بن علي أبوساق، وإخوانه، وإلى قبيلة آل فاطمة يام كافة.

وتتقدم "سبق" بخالص التعازي لأسرة الفقيد، سائلين الله له المغفرة، ولأهله الصبر والسلوان.

0

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443 07:43 PM

"أبوساق" في ذمة الله‎

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 161

توفي شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام، الشيخ علي بن جابر أبوساق، بعد معاناة مع المرض.

وتقدم كل قبائل يام وأهالي نجران بخالص العزاء والمواساة لابنه الشيخ محمد بن علي أبوساق، وإخوانه، وإلى قبيلة آل فاطمة يام كافة.

وتتقدم "سبق" بخالص التعازي لأسرة الفقيد، سائلين الله له المغفرة، ولأهله الصبر والسلوان.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021