لبنان: 10 إصابات جديدة بـ"كورونا".. بلا وفيات

الحصيلة الإجمالية تصل إلى 1788

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ 9 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة سجلت بين الوافدين من الخارج؛ ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1788 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 3023 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء الى 1223، واستقرار عدد الوفيات عند 34.

فيروس كورونا الجديد

0

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 05:27 PM

الحصيلة الإجمالية تصل إلى 1788

لبنان: 10 إصابات جديدة بـ"كورونا".. بلا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 162

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ 9 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة سجلت بين الوافدين من الخارج؛ ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1788 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 3023 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء الى 1223، واستقرار عدد الوفيات عند 34.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020