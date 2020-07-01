لبنان: 10 إصابات جديدة بـ"كورونا".. بلا وفيات

الحصيلة الإجمالية تصل إلى 1788

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ 9 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة سجلت بين الوافدين من الخارج؛ ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1788 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 3023 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء الى 1223، واستقرار عدد الوفيات عند 34.