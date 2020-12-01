ثلاثاء ماطر في جازان.. الأرصاد: حالة تشمل 9 محافظات

قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 2 مساءً.