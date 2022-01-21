الأفواج الأمنية بجازان تحبط تهريب 69.3 كلجم من مادة القات المخدر

قبضت على مُهرِّبها وأوقفته.. واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل لجهة الاختصاص

صرَّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان أحبطت تهريب (69.3) كيلوجرام من مادة القات المخدر، وقبضت على مهربها، وهو مواطن، تم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص.