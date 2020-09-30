"الطاقة الذرية" تفتش موقعاً نووياً ثانياً في إيران

أخذت عينات بيئية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها فتشت الموقع الثاني مما يشتبه بأنهما موقعان نوويان سابقان في إيران، بموجب اتفاقها مع طهران الشهر الماضي، الذي أنهى أزمة تتعلق بدخولهما.

وذكرت الوكالة في بيان نقتله "رويترز"، أنه في إطار اتفاق مع إيران لحل مشاكل تخص تنفيذ الضمانات حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دخلت الوكالة هذا الأسبوع الموقع الثاني في البلاد، وأخذت عينات بيئية.