نجاح إزالة 33 ليفاً رحمياً من مريضة في الباحة

خلال عملية بمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي

أجرى الفريق الطبي بمستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي عملية نوعية لمريضة كانت تشكو من دورة غزيرة وآلام حادة بالبطن، حيث تبين بعد الفحص السريري والتحاليل والأشعة اللازمة وجود ألياف رحمية متعددة الأحجام في عدة مناطق بالرحم.

وقد أجريت العملية الجراحية بفتح البطن وإزالة 33 ليفاً رحمياً مع المحافظة على الرحم، وعدم استئصاله، حيث تكلّلت العملية بالنجاح وشُفيت المريضة.

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28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 04:13 PM

خلال عملية بمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي

نجاح إزالة 33 ليفاً رحمياً من مريضة في الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أجرى الفريق الطبي بمستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي عملية نوعية لمريضة كانت تشكو من دورة غزيرة وآلام حادة بالبطن، حيث تبين بعد الفحص السريري والتحاليل والأشعة اللازمة وجود ألياف رحمية متعددة الأحجام في عدة مناطق بالرحم.

وقد أجريت العملية الجراحية بفتح البطن وإزالة 33 ليفاً رحمياً مع المحافظة على الرحم، وعدم استئصاله، حيث تكلّلت العملية بالنجاح وشُفيت المريضة.

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