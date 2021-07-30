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أكد أن مليشيا الحوثي مستمرة في تهديد الملاحة البحرية

"التحالف" يحبط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية.



وقال التحالف: إن "الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم إيراني".



وتابع: "جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب".