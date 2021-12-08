إنجاز جديد واعتراف عالمي.. جراح سعودي يبتكر تقنية لعلاج عيوب الوجه الخلقية

بعد أبحاث ودراسات استمرت أكثر من عشر سنوات وأسفرت عن نتائج مثيرة

بعد أبحاثٍ ودراساتٍ استمرت أكثر من عشر سنوات، ابتكر الدكتور بدر عبدالرؤوف استشاري ورئيس قسم طب وجراحة التجميل والترميم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة عامة- جدة)، وزميل الكلية الملكية للجراحين بكندا، تقنيةً جراحية جديدة في علاج العيوب الخلقية للأنف والشفة بأسلوب يجمع بين أكثر من فكرة مبتكرة وجديدة وبنتائج مثيرة.

واعتُمِد الابتكار في الموسوعات العلمية في عالم جراحة التجميل والترميم، وتطرقت إليه الكثير من المجالس والمؤتمرات العالمية في إنجاز طبي جديد للمملكة.

وقال الدكتور بدر عبدالرؤوف: إن النتائج فاقت المستويات العالمية المتعارف عليها على نطاق هذا التخصص، ونُشرت هذه الأبحاث في العديد من المجلات والمنصات العلمية عالميًّا.

وتم تكريم الدكتور بدر عبدالرؤوف في مؤتمر "جراحي العالم" ٢٠٢١، بالولايات المتحدة الأمريكية بجائزة عام 2021 من قِبَل اللجنة العلمية واللجنة المنظمة لهذا المؤتمر السنوي الهام.

جدير بالذكر أن الجمعية الأمريكية للعيوب الخلقية للوجه، قررت في يوليو 2021 وضع هذه التقنية ومستجداتها على غلافها الخارجي، والتي تحمل لوحة فنية وتعبيرية على يد الدكتور بدر عبدالرؤوف عن الطريقة المبتكرة، وتوقيعه عليها بعد أخذ موافقته، اعترافًا منها بأهمية هذا الإنجاز ووزنه العلمي على مستوى جراحة التجميل والترميم؛ معتبرة أن مثل هذا الحدث هو إنجاز نادر لعالم أو جراح عربي ومسلم في هذا العصر.

ويأتي الاعتراف بهذه التقنية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م الطموحة التي التزمت أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الفعال لخدمة المواطن وبناء الوطن، لنكون كما نتمناه جميعًا مزدهرًا وقويًّا.