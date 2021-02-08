الإمارات: 2.798 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإجمالي يصل إلى 329.293 حالة

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 2.798 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 329.293 حالة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، عن وفاة تسع حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا"، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 930 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 3.933 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 309.692 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442 02:44 PM

الإجمالي يصل إلى 329.293 حالة

الإمارات: 2.798 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 2.798 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 329.293 حالة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، عن وفاة تسع حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا"، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 930 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 3.933 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 309.692 حالة.

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