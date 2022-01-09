إصابات كورونا العالمية تتجاوز 301.83 مليون

وصل إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و828343

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، أكثر من 301.83 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، إلى خمسة ملايين و828343.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.