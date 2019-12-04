فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد

شملت 4 كليات لمرحلة الدكتوراه و9 تخصصات للماجستير

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا (غير مدفوعة الرسوم) لمرحلتي (الماجستير- الدكتوراه) للعام الجامعي القادم 1442هـ، التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة (https://registration.kku.edu.sa/kku/init)؛ اعتبارًا من صباح يوم الأحد 3/ 5/ 1441هـ إلى مساء يوم السبت 20/ 5/ 1441هـ.

وشملت برامج الدراسات العليا لمرحلة الدكتوراه، تخصصات في: كلية الشريعة وأصول الدين، وكلية التربية، وكلية العلوم الإنسانية؛ بينما جاءت برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير في: كلية الشريعة وأصول الدين، وكلية التربية، وكلية العلوم الإنسانية، وكلية العلوم، وكلية اللغات والترجمة، وكلية الأعمال، وكلية العلوم والحاسب الآلي، وكلية الهندسة، وكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها.

وبيّنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، أن من المتوقع أن يكون الإعلان عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم في شهر شعبان من العام الحالي.