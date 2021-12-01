في الودية الثالثة .. أخضر الشاطئية يتغلب على منتخب الكويت بثلاثية

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية على نظيره المنتخب الكويتي بنتيجة 3 / 2، في ثالث المباريات الودية التي جمعتهما، اليوم (الأربعاء)، على ملعب جمعية مشرف الترابي، في المعسكر التدريبي الخارجي الذي يقيمه (الأخضر) في العاصمة الكويتية، في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية.

وسجلت أهداف المنتخب السعودي عن طريق ماجد شمهاني، يحيى طموحي، صالح القرني.

وعمد المدير الفني للمنتخب السعودي (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، خلال المباراة إلى إشراك أغلب اللاعبين وتدويرهم بهدف الوقوف على مستوياتهم عن قرب وتوظيفهم بالطريقة المناسبة.

يُذكر أن "أخضر الصالات" لعب ثلاث مباريات مع نظيره الكويتي، فاز في المباراتين الثانية والثالثة وخسر في المباراة الأولى وتبقى مباراة واحدة ستُقام يوم الجمعة.